Les secrets d’été – visites estivales en Val de Vienne Aixe-sur-Vienne, 11 juillet 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Animations estivales de l’Office de Tourisme du Val de Vienne, les « Secrets d’été ». Ces secrets d’été sont déclinés sous différentes thématiques: secrets de fermes, secrets d’artisans, secrets de patrimoine, secrets de jardins. Vous apprendrez tout sur les châteaux, les apiculteurs, les fabricants de savons, les exploitations de vaches laitières et de vaches limousines, les artisans porcelainiers et émailleurs et bien d’autres encore spécialités du Val de Vienne à travers ses 9 communes. Les visites sont commentées par les propriétaires des châteaux, des fermes ou des ateliers et programmées en 2023 du mardi 11 juillet au jeudi 17 août. Elles auront lieu certains mardis et certains jeudis les matins ou les après-midi. La plupart d’entre elles s’adressent au familles. Un goûter et le verre de l’amitié est offert à la fin de chaque visite avec des spécialités du terroir..

2023-07-11 fin : 2023-08-17 . EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Val de Vienne Tourist Office’s « Secrets d’été » summer events. These summer secrets are divided into different themes: farm secrets, artisan secrets, heritage secrets and garden secrets. You’ll learn all about the castles, beekeepers, soap makers, dairy and Limousin cow farms, porcelain and enamel artisans and many other specialties of the Val de Vienne across its 9 communes. The tours are guided by the owners of the châteaux, farms or workshops, and are scheduled in 2023 from Tuesday July 11 to Thursday August 17. They will take place on certain Tuesdays and Thursdays, in the mornings or afternoons. Most of them are aimed at families. At the end of each visit, we offer a snack and a glass of friendship with local specialities.

Actividades « Secretos de verano » organizadas por la Oficina de Turismo de Val de Vienne. Estos secretos de verano se dividen en diferentes temas: secretos de granja, secretos de artesano, secretos del patrimonio y secretos de jardín. Conocerá los castillos, los apicultores, los jaboneros, las granjas de vacas lecheras y de Limousin, los artesanos de la porcelana y el esmalte y muchas otras especialidades del Valle de Vienne en sus 9 municipios. Las visitas, guiadas por los propietarios de los castillos, granjas o talleres, están programadas en 2023 del martes 11 de julio al jueves 17 de agosto. Tendrán lugar determinados martes y jueves por la mañana o por la tarde. La mayoría de ellas están dirigidas a las familias. Al final de cada visita, se ofrecerá a los visitantes un tentempié y una bebida amistosa con especialidades locales.

Sommerveranstaltungen des Office de Tourisme du Val de Vienne, die « Secrets d’été ». Diese Sommergeheimnisse sind in verschiedene Themenbereiche unterteilt: Geheimnisse von Bauernhöfen, Geheimnisse von Handwerkern, Geheimnisse des Kulturerbes und Geheimnisse von Gärten. Sie erfahren alles über Schlösser, Imker, Seifenhersteller, Milchvieh- und Limousin-Rinderfarmen, Porzellan- und Emaillehandwerker und viele andere Spezialitäten des Val de Vienne in seinen 9 Gemeinden. Die Besuche werden von den Besitzern der Schlösser, Bauernhöfe oder Werkstätten kommentiert und sind für 2023 von Dienstag, dem 11. Juli, bis Donnerstag, dem 17. August, geplant. Sie werden an einigen Dienstagen und Donnerstagen vormittags oder nachmittags stattfinden. Die meisten davon sind für Familien gedacht. Am Ende jedes Besuchs wird ein Imbiss und ein Glas Freundschaft mit Spezialitäten aus der Region angeboten.

