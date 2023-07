Partir en Livre avec la bibliothèque Simone Veil Aixe-sur-Vienne, 11 juillet 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Lectures au kiosque à musique de la place René Gillet à Aixe-sur-Vienne. La commune d’Aixe-sur-Vienne participe cette année à l’évènement national « Partir en Livre », la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire. Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.

Ce temps de lecture proposé par la bibliothèque Simone Veil sera axé sur le thème de la liberté.

Durée de cette animation: 45 minutes. Pour les enfants de 3 à 10 ans. Gratuit.

Renseignements et réservations: 05 55 70 25 91..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 12:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Readings at the bandstand in Place René Gillet, Aixe-sur-Vienne. This year, the commune of Aixe-sur-Vienne is taking part in the national « Partir en Livre » event, the first nationwide event to promote the pleasure of reading among young people. Partir en Livre takes books off the shelves to meet young people in their leisure time, to pass on the pleasure of reading.

This reading session at the Simone Veil library will focus on the theme of freedom.

Duration: 45 minutes. For children aged 3 to 10. Free admission.

Information and reservations: 05 55 70 25 91.

Lecturas en el quiosco de música de la plaza René Gillet, Aixe-sur-Vienne. Este año, Aixe-sur-Vienne participa en la manifestación nacional « Partir en Livre », la primera a escala nacional que promueve el placer de la lectura entre los jóvenes. Partir en Livre saca los libros de las estanterías para ir al encuentro de los jóvenes en su tiempo libre y transmitirles el placer de la lectura.

Esta sesión de lectura en la biblioteca Simone Veil se centrará en el tema de la libertad.

Duración: 45 minutos. Para niños de 3 a 10 años. Entrada gratuita.

Información y reservas: 05 55 70 25 91.

Lesungen am Musikpavillon auf dem Place René Gillet in Aixe-sur-Vienne. Die Gemeinde Aixe-sur-Vienne nimmt dieses Jahr an der landesweiten Veranstaltung « Partir en Livre » teil, der ersten Veranstaltung, die im ganzen Land die Freude am Lesen bei jungen Menschen fördert. Partir en Livre » holt die Bücher aus den Regalen, um das junge Publikum an ihren Freizeitorten und -zeiten aufzusuchen und die Freude am Lesen zu vermitteln.

Diese von der Bibliothek Simone Veil angebotene Lesezeit dreht sich um das Thema Freiheit.

Dauer der Veranstaltung: 45 Minuten. Für Kinder von 3 bis 10 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen und Reservierungen: 05 55 70 25 91.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Val de Vienne