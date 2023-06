Little Mômes Festival Aixe-sur-Vienne, 1 juillet 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Pour la deuxième édition consécutive, la commune d’Aixe-sur-Vienne a l’honneur d’accueillir ce festival pour enfants qui aura lieu au tout début de l’été, du 1er au 9 juillet dans 3 communes haut-viennoises.

Un panel varié de spectacles pour enfants avec musique, théâtre et contes sera présenté. Les enfants de tous les âges seront comblés dès l’âge de 6 mois.

Goûter offert à chaque fin de spectacle. Rendez-vous au centre culturel Jacques Prévert.

Renseignements et réservations au 06 15 01 66 63..

2023-07-01 fin : 2023-07-09 . EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the second year running, the commune of Aixe-sur-Vienne is honored to host this children’s festival, which takes place at the very start of summer, from July 1 to 9, in 3 communes in the Haute-Vienne region.

A varied line-up of children’s shows featuring music, theater and storytelling will be presented. Children of all ages will be delighted from the age of 6 months.

Snacks offered at the end of each show. See you at the Jacques Prévert cultural center.

Information and reservations on 06 15 01 66 63.

Por segundo año consecutivo, Aixe-sur-Vienne tiene el honor de acoger este festival infantil que se celebra al comienzo del verano, del 1 al 9 de julio, en 3 ciudades de Haut-Vienne.

Se presentará un variado programa de espectáculos infantiles de música, teatro y cuentacuentos. Niños de todas las edades estarán encantados a partir de los 6 meses.

Al final de cada espectáculo se servirá un tentempié. Encuentro en el centro cultural Jacques Prévert.

Información y reservas en el 06 15 01 66 63.

Zum zweiten Mal in Folge hat die Gemeinde Aixe-sur-Vienne die Ehre, Gastgeber dieses Kinderfestivals zu sein, das gleich zu Beginn des Sommers, vom 1. bis 9. Juli, in drei Gemeinden des Departements Haut-Viennois stattfindet.

Es wird eine bunte Palette an Kindervorstellungen mit Musik, Theater und Märchen präsentiert. Kinder aller Altersgruppen werden ab einem Alter von 6 Monaten auf ihre Kosten kommen.

Am Ende jeder Vorstellung wird ein Imbiss angeboten. Treffpunkt ist das Kulturzentrum Jacques Prévert.

Informationen und Reservierungen unter 06 15 01 66 63.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Val de Vienne