Ce spectacle musical, écrit par Didier Delepeleer et Emmanuelle Lizère, retrace la vie de Joséphine Baker artiste de légende, aux multiples talents de chanteuse, danseuse et meneuse de revue de Music-Hall.

Cette comédie musicale, en dix tableaux, est présentée par les élèves de l’école municipale de musique qui chantent et dansent tout en allant à la rencontre de cette artiste hors du commun.

Ce projet permet aux élèves une évolution progressive dans l’expression corporelle et le chant. Pour l’accompagnement des chansons, la a été adaptée aux instruments présents dans l’école de musique. Ce spectacle réunit les deux groupes de l’ensemble vocal soit 40 chanteurs accompagnés par 24 musiciens, également élèves de l’école municipale de musique.

Rendez-vous est donné dans le centre culturel Jacques Prévert pour 2 représentations: à 18h et à 20h.

Gratuit.

Réservations: 05 55 70 77 00..

This musical, written by Didier Delepeleer and Emmanuelle Lizère, retraces the life of Joséphine Baker, a legendary artist and multi-talented singer, dancer and Music Hall revue leader.

This musical comedy, in ten scenes, is presented by students from the municipal music school, who sing and dance as they meet this extraordinary artist.

The project allows students to progressively develop their physical expression and singing skills. The accompaniment to the songs is adapted to the instruments available at the music school. The show brings together the two groups of the vocal ensemble, i.e. 40 singers accompanied by 24 musicians, also pupils of the municipal music school.

There will be 2 performances in the Jacques Prévert cultural center: at 6pm and 8pm.

Free admission.

Reservations: 05 55 70 77 00.

Este musical, escrito por Didier Delepeleer y Emmanuelle Lizère, recorre la vida de Joséphine Baker, artista legendaria con múltiples talentos como cantante, bailarina y animadora de revistas del Music Hall.

Esta comedia musical, en diez escenas, es presentada por alumnos de la escuela municipal de música, que cantan y bailan mientras conocen a esta extraordinaria artista.

Este proyecto permite a los alumnos progresar gradualmente en su expresión física y su canto. El acompañamiento de las canciones se ha adaptado a los instrumentos disponibles en la escuela de música. El espectáculo reúne a los dos grupos del conjunto vocal, 40 cantantes acompañados por 24 músicos, que también son alumnos de la escuela municipal de música.

Habrá 2 representaciones en el centro cultural Jacques Prévert: a las 18h y a las 20h.

Entrada gratuita.

Reservas: 05 55 70 77 00.

Dieses Musical, geschrieben von Didier Delepeleer und Emmanuelle Lizère, erzählt das Leben der legendären Künstlerin Josephine Baker, die viele Talente als Sängerin, Tänzerin und Music-Hall-Revueleiterin besaß.

Dieses Musical in zehn Bildern wird von den Schülern der städtischen Musikschule präsentiert, die singen und tanzen, während sie dieser außergewöhnlichen Künstlerin begegnen.

Dieses Projekt ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine progressive Entwicklung im Bereich des körperlichen Ausdrucks und des Gesangs. Die Begleitung der Lieder wurde an die in der Musikschule vorhandenen Instrumente angepasst. Diese Aufführung vereint die beiden Gruppen des Vokalensembles, d.h. 40 Sänger, die von 24 Musikern begleitet werden, die ebenfalls Schüler der städtischen Musikschule sind.

Die Aufführungen finden im Kulturzentrum Jacques Prévert statt: um 18 Uhr und um 20 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Reservierungen: 05 55 70 77 00.

