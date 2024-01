Concert de Max Ndoumbe et Africa Sound Aixe-sur-Vienne, samedi 20 janvier 2024.

Concert de Max Ndoumbe et Africa Sound Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20 21:00:00

Max Ndoumbé et Africasound se produiront pour la deuxième fois au Temps de Vivre.

Venez entendre des musiques et paroles aux sons aussi variés que le country, le rock, le gospel, le funk, le jazz, le blues et le soul !

De quoi passer un chaleureux moment en leur compagnie durant près de deux heures !

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@letempsdevivre.co



L’événement Concert de Max Ndoumbe et Africa Sound Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Val de Vienne