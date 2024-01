Micro-folie Aix-Villemaur-Pâlis, mercredi 31 janvier 2024.

Micro-folie Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 09:30:00

fin : 2024-01-31 12:00:00

Mercredi 31 janvier : AIX EN OTHE – Micro-folie. La Micro-Folie est un musée numérique qui donne accès aux chefs-d’œuvre des grandes institutions culturelles telles que le musée du Louvre, le musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, le festival d’Avignon, la Cité de la musique ou encore le Château de Versailles. Lieu de vie culturel et convivial, la Micro-Folie est un dispositif gratuit porté par le Ministère de la culture et piloté par la Villette à Paris.

De 9h30 à 12h : A travers des œuvres et objets, venez découvrir l’histoire de l’Europe et de ses souverains. Visite libre, tout public. De 14h à 15h30 : Atelier créatif “Le portrait au fil des siècles”. Après une découverte d’œuvres, créez votre propre portrait. Durée : 1h30 – Dès 6 ans – Sur réservation. Inscription obligatoire : +33 (0)3 25 46 75 00 – espace.numerique@aix-villemaur-palis.fr

Eur.

2 avenue Georges Clémenceau

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est espace.numerique@aix-villemaur-palis.fr



L’événement Micro-folie Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2024-01-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance