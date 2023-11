Tristan Lopin – Irréprochable – Tournée THEATRE DU CASINO – GRAND CERCLE, 27 janvier 2024, AIX LES BAINS.

Tristan Lopin – Irréprochable – Tournée THEATRE DU CASINO – GRAND CERCLE. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2024-01-13 au ). Tarif : 36.0 à 36.0 euros.

SUD CONCERTS (L-R-21-10943) en accord avec A MON TOUR PROD et FIERCE PROD, présente ce spectacle Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… » J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks… Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire ! PS : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu. Tristan Lopin

Votre billet est ici

THEATRE DU CASINO – GRAND CERCLE AIX LES BAINS 3 RUE DES FLEURS Savoie

36.0

EUR36.0.

Votre billet est ici