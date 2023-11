Larsene Un spectacle éNerveillant ! THEATRE DU CASINO – GRAND CERCLE, 21 novembre 2023, AIX LES BAINS.

Larsene Un spectacle éNerveillant ! THEATRE DU CASINO – GRAND CERCLE. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:00 (2023-11-21 au ). Tarif : 28.0 à 34.0 euros.

ARCACHON EXPANSION (L1-D-21-003795/L2-D-21-003282/ L3-D-21-003283) en accord avec INDIGO PRODUCTIONS présente : ce concert. Sur scène depuis 30 ans, tombé dedans à 16 ans en rencontrant un magicien… et si finalement son plus beau tour de magie c’était vous ? Oui, Larsene est un alchimiste de l’interaction corrosive avec le public car « Ça énerve » de ne pas percer ses insondables mystères ! Mais il est très facile de se faire pardonner quand on est un mentaliste dont l’humour ravageur vous retourne comme une crêpe… Il est ce genre de guide qui sait vous perdre dans son voyage virevoltant pour vous faire vivre une expérience unique et inoubliable. Le tout comme un sport (son terrain de jeu préféré) que vous n’auriez jamais pratiqué et qui fait que vous ressortirez de ce stand-up huilé à merveille… si différent !Réservations PMR : 50 57 52 97 75 Larsene

THEATRE DU CASINO – GRAND CERCLE AIX LES BAINS 3 RUE DES FLEURS Savoie

