Robin Maxime – Concert de guitare espagnole et sud-américaine 19 boulevard des Côtes, 11 juillet 2023, .

Robin MAXIME, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, donne des concerts de guitare classique et espagnole à travers toute la France. Le 11 juillet, il sera à l’église Notre-Dame pour vous entraîner dans un merveilleux voyage musical..

2023-07-11 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-11 . EUR.

19 boulevard des Côtes Église Notre-Dame d’Aix-Les-Bains

Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Robin MAXIME, a virtuoso guitarist with a deep sensitivity, gives classical and Spanish guitar concerts all over France. On July 11, he will be at the Notre-Dame church to take you on a wonderful musical journey.

Robin MAXIME, guitarrista virtuoso de profunda sensibilidad, ofrece conciertos de guitarra clásica y española por toda Francia. El 11 de julio, estará en la iglesia de Notre-Dame para llevarle por un maravilloso viaje musical.

Robin MAXIME, ein virtuoser Gitarrist mit einer tiefen Sensibilität, gibt Konzerte mit klassischer und spanischer Gitarre in ganz Frankreich. Am 11. Juli wird er in der Kirche Notre-Dame zu Gast sein und Sie auf eine wunderbare musikalische Reise mitnehmen.

Mise à jour le 2023-03-31 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes