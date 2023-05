Journée littéraire – Rencontres littéraires 2023 Baie de Mémard, 27 mai 2023, Aix-les-Bains.

La journée littéraire du samedi 27 mai constituera le temps fort des 23èmes Rencontres littéraires en Savoie Mont Blanc. Entre les bords du lac et le cœur d’Aix-les-Bains, venez découvrir cette nouvelle édition autour du Japon..

2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-27 19:30:00. EUR.

Baie de Mémard Le jardin vagabond

Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The literary day of Saturday, May 27th will be the highlight of the 23rd Rencontres littéraires en Savoie Mont Blanc. Between the banks of the lake and the heart of Aix-les-Bains, come and discover this new edition around Japan.

La jornada literaria del sábado 27 de mayo será el punto culminante de los XXIII Rencontres littéraires en Savoie Mont Blanc. Entre las orillas del lago y el corazón de Aix-les-Bains, venga a descubrir esta nueva edición en torno a Japón.

Der Literaturtag am Samstag, den 27. Mai, ist der Höhepunkt der 23. Rencontres littéraires en Savoie Mont Blanc. Zwischen den Ufern des Sees und dem Herzen von Aix-les-Bains werden Sie diese neue Ausgabe rund um das Thema Japan entdecken.

Mise à jour le 2023-03-31 par Fondation Facim