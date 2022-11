Aix hors des sentiers battus

Aix hors des sentiers battus, 2 février 2022, . Aix hors des sentiers battus



2022-02-02 10:00:00 – 2022-12-21 12:00:00 10 10 EUR Cette visite guidée où Ella Fitzgerald, peste, histoire d’amour, Nationale 7 ou encore Street Art se croisent joyeusement vous entraine à la découverte de l’histoire méconnue d’Aix-en-Provence. Une visite dans la bonne humeur agrémentée de photos, de chansons et de vidéo.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.





Le commentaire de la visite est la propriété intellectuelle du guide, les enregistrements lors des visites ne sont pas autorisés, la prise de notes se fait en accord avec le conférencier. Aix ne se résume pas à sa carte postale et à ses lieux touristiques. Le quotidien des habitants de cette ville animée a laissé des témoignages qui révèlent son Histoire à ceux qui prennent le temps de les regarder. Office de Tourisme d’Aix-en-Provence dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville