Tendre carcasse

Un spectacle le 9 novembre 2023 à 20:00 au THEATRE PAVILLON NOIR, AIX EN PROVENCE.

Un quatuor en forme de portrait sensible, d'un jeunesse en quête d'elle-même, qui essaye à tâtons de se définir, de se comprendre et de trouver qui elle est. Le chorégraphe s'en fait le porte-voix à travers une écriture impulsive où l'intime croise l'universel… Authentique. Avec Tendre carcasse, Arthur Perole livre une chorégraphie à l'écoute des corps dans toute leur diversité, leurs singularités.

Chorégraphe: Arthur Perole

