Harold Barbe Deadline – Tournée THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 21:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Faire des blagues le soir quand on a enterré des gens le matin, ça n’est pas simple. Mais quand, en plus le week-end, on est en charge de commenter tous les matchs d’une équipe de football qui ne gagne jamais, ça devient très compliqué de trouver des points positifs dans sa vie. C’est pourtant travailler pour la mort qui va apprendre à Harold à aimer la vie. D’ailleurs, comment apprécier totalement sa vie quand on est obsédé par le temps qui passe ? Vaste sujet pour un ancien croque-mort/commentateur sportif. Pourtant cette « élasticité » professionnelle permet à Harold de développer une multitude d’idées qui nous rapprochent tous : les bienfaits du massage californien dans un SPA, l’éducation des enfants, comment pimenter sa vie de couple après 15 ans de vie commune… Fans de metal, de pop culture, de comics, de sextoys, de Stifler dans American Pie…si vous aimez la vie, ou que vous détestez la vie d’ailleurs, ce spectacle est pour vous. Lauréat du Fonds Humour SACD 2020, vu en première partie de Blanche Gardin sur la tournée « Bonne nuit Blanche », révélé au Montreux Comedy Festival 2019 et entendu aux Grosses Têtes sur RTL. Harold Barbé HAROLD BARBE

THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhône

27.2

