Ghislain Blique – Plus Rien à Branler THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT, 29 septembre 2023, AIX EN PROVENCE. Ghislain Blique – Plus Rien à Branler THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2023-09-29 à 21:00 (2023-05-19 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. Un spectacle à messages qui aborde la totalité des problèmes de l’humanité et qui les résout ! J’ai un sketch qui résout à lui seul pas moins de QUATRE problèmes de l’humanité (réchauffement climatique, racisme, homophobie et est-ce que oui ou non, on s’est fait baiser au passage à l’euro). Ça, ou juste des blagues. Le saviez-vous: Ghislain Blique est un humoriste français qui a trouvé sa vocation pour le stand-up lors d’un voyage en Australie. Depuis 2019, il joue son stand-up « Plus rien à branler » avec nonchalance et passion accès PMR, parking à proximité Ghislain Blique Votre billet est ici THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhône 23.0

