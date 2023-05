Kostia THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT, 23 juin 2023, AIX EN PROVENCE.

Kostia THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2023-06-23 à 21:00 (2023-06-23 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

«T’es pas un Homme si t’as jamais fait du yoga en legging rose et crop top mauve, si t’as jamais fait une livraison de spermatozoïdes en scooter et si ta mère ne te téléphone pas toutes les 10 minutes. » Mais c’est quoi « être un homme » aujourd’hui? Avec humour et amour, Kostia nous raconte son ENTRE DEUX! Entre mari et Papa, romantisme et celibat, feminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court. Un spectacle de Sketch-up à la sauce Kostia ou les hommes se disent « Ah! C’est moi! » et les femmes leur disent « Ah! Tu vois! » Kostia

Votre billet est ici

THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhône

24.0

EUR24.0.

