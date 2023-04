NASH THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

NASH THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT, 16 juin 2023, AIX EN PROVENCE.

Nash vous embarque dans son univers ! Un caractère épicé, des situations décalées, le tout arrosé de mimiques (bientôt) légendaires, sur scène, Nash est un véritable soleil qui cogne fort. Le Saviez-vous ? Nash commence le stand up en 2018, participe a plusieurs émissions de télé ( Vtep, Jamel Comedy club, Teva Comedy show, festival de Montreux…). Elle a également assuré les premières parties de Gad Elmaleh et de Fabrice Eboué.

