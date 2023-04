Gustave Parking THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT, 14 juin 2023, AIX EN PROVENCE.

Gustave Parking THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2023-06-14 à 21:00 (2023-06-14 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Il revient sur scène avec un nouveau best of. Il continue à nous surprendre avec les trouvailles visuelles qui font l’originalité de son spectacle. Gustave Parking, personnage de bateleur moderne, philosophe, enchaîne les tournées : en France, en Europe, sur tous les continents et joue dans des salles aussi prestigieuses que l’Olympia et le Casino de Paris. Il a été l’invité de Canal+, Michel Drucker ou Patrick Sébastien et également un des piliers de la ligue d’improvisation de Paris. Ce clown-poète dessine un oiseau avec une endive, joue du jazz à l’aide d’une bassine et d’un bout de ficelle et jongle avec un oeuf, un artichaut et une chaussure ! Il sait avec trois fois rien créer un déluge de gags visuels et réussit par le rire à faire passer son message profondément humaniste et écolo. Il occupe les ondes sur Rires et Chansons. « Gustave fait rire ! Gustave donne à réfléchir. » Gustave Parking Gustave Parking

THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhône

23.0

EUR23.0.

