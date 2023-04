Roman Doduik, ADOrable – Tournée THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT, 2 mai 2023, AIX EN PROVENCE.

Roman Doduik, ADOrable – Tournée THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2023-05-02 à 21:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

C’Kel Prod ? (L-D-22-3288/L-D-22-3290) présente en accord avec Art and Show et Stéphane Cohen : ce spectacle. A 23 ans Romain Doduik est devenu malgré lui la nouvelle star des Ados! Pourtant Il ne comprenait rien aux animés ni aux jeux vidéo, préfère Gainsbourg à Aya Nakamura, possède encore un compte Facebook et ses études d’Arts dramatiques le destinait davantage à jouer du Molière qu’à faire des millions de vues sur les réseaux sociaux ! Alors comment expliquer que nos ados en sont fous ? Peut-être parce qu’il a une frimousse de gamin ou peut-être parce qu’il est gentil ou même pire… ADOrable ? Infiltré dans la GenZ, Romain en profite pour décrypter les codes et les petits rituels d’une génération élevée aux réseaux sociaux et en offre une analyse pleine de malice. Un one man show aussi drôle qu’intelligent, parfois émouvant qui séduira les parents, fera kiffer les ados et permettra de nouer ou renouer le dialogue à la maison.Auteur : Roman DODUIK-Jocelyn FLIPOMise-en-scène : Jocelyn FLIPODistribution : Roman DODUIKPersonnes à mobilité réduite : 04 77 20 04 86. Roman Doduik

THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhône

