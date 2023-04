Anne Roumanoff Création Son Nouveau Spectacle THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Anne Roumanoff Création Son Nouveau Spectacle THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT, 16 avril 2023, AIX EN PROVENCE. Anne Roumanoff Création Son Nouveau Spectacle THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 18:00 (2023-04-16 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. L’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter. Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société : nouveaux comportements au travail, nouveaux métiers, coach, influenceuse, analyse aiguisée des débuts d’un couple, réflexions sur les peurs de l’époque et bien sûr, commentaires amusés sur l’actualité. Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire. Anne Roumanoff Création Son Nouveau Spectacle Votre billet est ici THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhône 27.2

EUR27.2. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT Adresse 5 rue Fontaîne d'Argent Ville AIX EN PROVENCE Departement Bouches-du-Rhône Tarif 27.2 27.2 Lieu Ville THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT AIX EN PROVENCE

THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix en provence/

Anne Roumanoff Création Son Nouveau Spectacle THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT 2023-04-16 was last modified: by Anne Roumanoff Création Son Nouveau Spectacle THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT 16 avril 2023 Théâtre de la Fontaine d'Argent Aix-en-Provence

AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône