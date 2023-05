La Priapee des Ecrevisses THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 26 novembre 2023, AIX EN PROVENCE.

La Priapee des Ecrevisses THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 17:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Dans sa cuisine, Marguerite Steinheil s’exerce à son occupation favorite, la conception d’un plat sophistiqué “Les écrevisses à la Présidente” !… Toujours plus raffiné, toujours plus succulent, celui-ci maintient son entraînement à l’art de se remémorer dans la métaphore, tous ces moments délicieux où la vie de ses intimes fut à portée de perversité !… Que ce soit le président Felix Faure mort dans ses bras, au cours d’une rencontre galante à l’Elysée en 1899, que ce soit son propre mari et sa mère étrangement assassinés en 1908 alors qu’elle était retrouvée elle-même ligotée et bâillonnée par son valet de chambre !… Marguerite Steinheil fut surnommée “La Sarah Bernhardt des Assises”, tellement sa fascination fut grande sur le jury et les magistrats qui l’acquittèrent en 1909 dans des applaudissements frénétiques ! La Priapee des Ecrevisses

THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône

