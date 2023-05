Conversations avec ma Libido THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 1 septembre 2023, AIX EN PROVENCE.

Conversations avec ma Libido THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-09-01 à 20:30 (2023-04-27 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Une comédie truculente, qui donne envie d’avoir envie ! Antoine est un écrivain devenu célèbre grâce à ses théories sur l’abstinence. Lorsqu’il déménage dans son nouvel appartement parisien, il tombe sur sa nouvelle voisine, une tornade envahissante, sensuelle et pleine de vie, qui réveille sa libido endormie ! Plus il tente de lui résister, plus sa libido se rebelle, allant jusqu’à s’incarner dans le corps d’une « madame sans gêne » délirante qui, dans un langage très fleuri, exprime toutes les pensées refoulées d’Antoine sur le sexe ! Conversations avec ma Libido

Votre billet est ici

THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici