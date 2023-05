Couscous Aux Lardons THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Couscous Aux Lardons THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 5 août 2023, AIX EN PROVENCE. Couscous Aux Lardons THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-08-05 à 20:30 (2023-04-28 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Un mariage, deux cultures, deux belles-mères… Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime Rachid ! La vie à deux c’est déjà compliqué mais lorsqu’il s’agit d’un couple mixte ça devient la folie. Une confrontation des cultures abordée sans parti pris, mais pour notre plus grand plaisir, avec dérision. 2 comédiens débordant d’énergie, gags et quiproquos en avalanche. Bref, de quoi dérider les zygomatiques. Couscous Aux Lardons Votre billet est ici THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône 24.0

EUR24.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX Adresse 8 Avenue de la Violette Ville AIX EN PROVENCE Departement Bouches-du-Rhône Tarif 24.0 24.0 Lieu Ville THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE

THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix en provence/

Couscous Aux Lardons THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX 2023-08-05 was last modified: by Couscous Aux Lardons THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX 5 août 2023 THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE

AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône