Demain Je Me Marie ! THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 27 juillet 2023, AIX EN PROVENCE. Demain Je Me Marie ! THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-07-27 à 20:30 (2023-04-20 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Quand la veille de son mariage, un joli coeur arnaqueur voit sa couguar de maîtresse débarquer chez lui et sa promise, c’est la panique totale ! Infidèle et manipulateur, Thomas veut épouser Donna pour sa fortune. Elle, folle amoureuse de lui, est loin de se douter de ses intentions. Mais l’arrivée de Mercedes sa maîtresse qui n’a pas froid aux yeux va peut-être tout chambouler… Un escroc malin, une jeune femme coincée, une couguar délurée, rebondissements et dialogues truculents, voici les ingrédients de « Demain, je me marie ! » Demain Je Me Marie ! Votre billet est ici THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône 24.0

