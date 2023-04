Couple en Danger THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Couple en Danger THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 20 juillet 2023, AIX EN PROVENCE. Couple en Danger THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-07-20 à 20:30 (2023-04-11 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Un hymne à la vie, aux femmes et aux hommes, de sexes très opposés certes, mais si complémentaires. Attention : un film, même vu à la télé, peut transformer une vie ! Didier et Karine l’apprendront à leurs dépens. Ce jeune couple, pourtant très uni, pourra-t-il résister au temps qui joue, qui fait son travail ? Elle rêve de vivre une passion comme Meryl Streep dans le drame romantique de Clint Eastwood, “Sur la route de Madison”, il essaie de comprendre, de se soumettre à ses caprices… En vain ! Entre romance de cinéma et vie au quotidien, la différence est grande. Mais, nous chuchote Éric Assous, la réalité peut être encore plus belle. Un hymne à la vie, aux femmes et aux hommes, de sexes très opposés certes, mais si complémentaires. Couple en Danger Votre billet est ici THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône 24.0

EUR24.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX Adresse 8 Avenue de la Violette Ville AIX EN PROVENCE Departement Bouches-du-Rhône Tarif 24.0 24.0 Lieu Ville THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE

THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix en provence/

Couple en Danger THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX 2023-07-20 was last modified: by Couple en Danger THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX 20 juillet 2023 THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE

AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône