Le Mexicain Malgrè Lui THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 13 juillet 2023, AIX EN PROVENCE. Le Mexicain Malgrè Lui THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-07-13 à 20:30 (2023-07-13 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Une pièce du même auteur que « Le mari de ma femme ». Victor, homme de ménage depuis 13 ans, s’apprête à terminer sa journée de labeur, à l’hôtel nuit paisible. Il ignore encore, que dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos, qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat Mexicain, face au un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça, pour les beaux yeux d’une femme. Le Mexicain malgré lui, du même auteur que Le mari de ma femme, est un boulevard contemporain, qui vous emmènera, en compagnie de trois comédiens talentueux, dans un enchaînement de situations délirantes et surtout hilarantes ! Le Mexicain Malgrè Lui Votre billet est ici THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône 24.0

