Le Journal De Brigitte Jaune THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le Journal De Brigitte Jaune THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 12 juillet 2023, AIX EN PROVENCE. Le Journal De Brigitte Jaune THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-07-12 à 20:30 (2023-04-27 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. À trente ans, cette célibataire est prête à tout pour atteindre son but : trouver l’amour. Ce soir, c’est le grand soir : l’homme qu’elle aime en secret depuis trois ans l’emmène enfin dîner… Ou peut-être pas ! Car dans la vie de Brigitte Jaune, rien ne se déroule jamais comme prévu. La vie de Brigitte Jaune se résume à deux ambitions : trouver l’amour et… Trouver l’amour. Avec Audrey Cadard et Aurélien Chauveau Le Journal De Brigitte Jaune Votre billet est ici THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône 24.0

EUR24.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX Adresse 8 Avenue de la Violette Ville AIX EN PROVENCE Departement Bouches-du-Rhône Tarif 24.0 24.0 Lieu Ville THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE

THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix en provence/

Le Journal De Brigitte Jaune THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX 2023-07-12 was last modified: by Le Journal De Brigitte Jaune THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX 12 juillet 2023 THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE

AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône