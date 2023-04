Ne Dites Pas A Ma Femme Que Je Suis Marseillais ! THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 5 juillet 2023, AIX EN PROVENCE.

Ne Dites Pas A Ma Femme Que Je Suis Marseillais ! THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-07-05 à 20:30 (2023-07-05 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

La nouvelle comédie de Jean Jaque, auteur des « Cacous », comédie à quatre personnages nous raconte la vie de François, tiraillé entre son passé marseillais et son présent de « néo-bourgeois ». Après s’être « exilé » de longues années loin de sa ville natale, François est de retour à Marseille. Entre temps, il est devenu directeur des ressources humaines d’une grande entreprise et a épousé Vanilla, une bourgeoise hautaine et quelque peu coincée. Et ce retour dans la cité phocéenne va être synonyme de retrouvailles car François a rencontré, par hasard, au détour d’une rue son ami d’enfance Mickaël. Càcou incorrigible, marié à Laurence, cagole incorrigible, celui-ci est resté le même ! Ces quatre personnages hauts-en-couleurs vont se retrouver lors d’une soirée mouvementée où les révélations inattendues, les quiproquos hilarants et les gags désopilants vont s’enchaîner et compliquer la vie de François. Ne Dites Pas A Ma Femme Que Je Suis Marseillais !

THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône

