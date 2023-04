Le Bon la Bru et la Vielle Bique THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Le Bon la Bru et la Vielle Bique THEATRE D'AIX – COMEDIE D'AIX, 28 avril 2023, AIX EN PROVENCE. Jean et Marie-Ange sont mariés depuis 7 ans pour le meilleur mais surtout pour le pire. Avare, infidèle et manipulatrice, Marie-Ange mène son mari à la baguette. Lui, fou amoureux d'elle accepte sans broncher ses humiliations. Mais l'arrivée de Mamie Gale, la mère de Jean va tout chambouler … Une Mégère radine, un mari soumis, une belle-mère rebelle … Ajoutez à cela un héritage qu'ils vont farouchement se disputer, vous obtenez un western moderne, une comédie originale, burlesque et déjantée ! » Des personnages hauts en couleur, des rebondissements, des éclats de rire… Une comédie réjouissante. » LA PROVENCE

