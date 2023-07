Brel Brassens Ferré (concert) Théâtre Ainsi de Suite Aix-en-Provence, 19 juillet 2023 20:30, Aix-en-Provence.

Brel Brassens Ferré (concert) Théâtre Ainsi de Suite Aix-en-Provence Mercredi 19 juillet, 20h30

Plus de 20 chansons pour revivre les grands émotions que nous ont laissées ces 3 grands bonshommes. Mercredi 19 juillet, 20h30 1

Brel-Brassens-Ferré…

les chansons d’abord

En janvier 1969, un jeune journaliste (1) propose une rencontre – autour de quelques bières et de 3 micros – à J. Brel, G. Brassens et L. Ferré.

Un photographe (2) est là, une photo immortalisera cet instant unique et, peut-être plus que l’instant, une certaine idée d’une humanité vraie, possible, où le politiquement incorrect n’est pas une fin en soi mais la naturelle réponse d’une clairvoyance exigeante et assumée.

Et depuis, dans nos ciels, leurs fulgurances poétiques comme autant de flèches lumineuses, magnifiques, éclairantes.

Plus de 20 chansons pour revivre (ou découvrir) quelques refrains, quelques mots, quelques bonheurs à jamais gravés en nous, restitués (grâce à l’accordéon numérique) dans des arrangements proches des originaux.

Jean Herrero : chant, guitare, percussion

Emile Pellegrino : accordéon numérique

1) François-René Christiani, alors pour le journal Rock&Folk

2) Jean-Pierre Leloir

Théâtre Ainsi de Suite 9 avenue Jules Isaac 13100 Aix-en-Provence – Bouches du Rhône Saint-Eutrope Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône