Vernissage Rose Wine Design & Atelier 8 Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Vernissage Rose Wine Design & Atelier 8 Rue Piétonne, 24 février 2022 18:30, Aix-en-Provence. Jeudi 24 février, 18h30 Sur place Entrée libre Rose Wine Design va transformer les murs de Rue Piétonne. A noter dans votre agenda : Le Jeudi 24 février 2022 de 18h30 à 22h30 ?VERNISSAGE ? Rose Wine Design va transformer les murs de Rue Piétonne.

A noter dans votre agenda :

Le Jeudi 24 février 2022 de 18h30 à 22h30 Vous allez découvrir les superbes illustrations de Lorena.

C’est une artiste française réalisant des illustrations et peintures murales ?.

« Texte de Lorena » Découvrez l’Atelier 8 que vous connaissez déjà pour certains.

L’univers de poterie avec démonstration et exposition des créations des élèves. Une belle ambiance DJ avec la possibilité de déguster sur place :

La Tarte de « La Fringale Provencale »

Bière locale, « La Baroude »

Vin blanc & rouge, « Maison Chapoutier » Venez encourager les artistes locaux de la région & découvrez leur travail Vernissage Rose Wine Design & Atelier 8

?Jeudi 24 février 2022 de 18h30 à 22h30

Entrée gratuite

59d Bd de la République à Aix-en-Provence Rue Piétonne 59d, boulevard de la république Aix en Provence 13090 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône jeudi 24 février – 18h30 à 22h30

Détails Heure : 18:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Rue Piétonne Adresse 59d, boulevard de la république Aix en Provence Ville Aix-en-Provence Age maximum 99 lieuville Rue Piétonne Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Rue Piétonne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/