Soirée jeu de société Rue Piétonne, 31 mars 2022 18:00, Aix-en-Provence. Jeudi 31 mars, 18h00 Sur place Entrée libre event.ruepietonn@gmail.com ?SOIRÉE QUIZZ & JEU DE SOCIÉTÉ ??Vous aimez les jeux de société ? Rue Piétonne vous embarque dans son monde ludique autour du jeu. ?SOIRÉE QUIZZ & JEU DE SOCIÉTÉ ?

?Vous aimez les jeux de société ? Rue Piétonne vous embarque dans son monde ludique autour du jeu. Une soirée dédiée au jeu de société pour un moment convivial en famille ou entre amis ?

Nous commencerons la soirée par un QUIZZ générale pour mettre une belle l’ambiance.

Dans un second temps, vous pourrez commencer une partie de jeu avec votre équipe. Une quinzaine de jeux de société pour tous les goûts seront mis à votre disposition afin que vous puissiez passer un super moment ! A l’étage sur la terrasse, un jeu de pétanque & jeu de fléchette vous seront proposer.

Des bières « La Baroude », du vin, des softs vous seront proposés, accompagné d’une planche de saucisson ou d’une tarte provençale !! ?Infos pratiques ?

Jeudi 31 Mars 2022

Entrée gratuite

Rue Piétonne, 59d Bd de la République à Aix-en-Provence Rue Piétonne 59d, boulevard de la république Aix en Provence 13090 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône jeudi 31 mars – 18h00 à 22h30

