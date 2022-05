Sneakers District Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Sneakers District Rue Piétonne, 18 juin 2022 10:00, Aix-en-Provence. 18 et 19 juin Sur place Entrée 5€ Afin de finir le printemps et de commencer l’été 2022 en beauté !!@Rue Piétonne x @Global Sneaker s’associent une nouvelle fois pour la 2ème édition de l’évènement « SNEAKER DISTRICT », les 18.19 Juin Afin de finir le printemps et de commencer l’été 2022 en beauté !!

Sneakers District va vous faire découvrir des exposants de la France entière spécialement pour vous avec une sélection de sneakers et mode streetwear ?

Cet événement à été conçu pour les fans inconditionnels de la sneakers, attirés par le milieu de la street et de la musique. ?AU PROGRAMME? ?Une vingtaine d’exposants sneakers & mode street wear

?Une exposition photo avec une ambiance Street by @_oznek

?Un live painting surprise sur place avec @herbe_nicolas

?Espace American FOOD, bière, madeleine & soda ? SNEAKERS DISTRICT ?

? 18 & 19 Juin 2022

de 10h à 18h30

59D, Boulevard de la république

13 100 Aix en Provence Suivez nous sur l’événement : https://fb.me/e/2k5zL3h7w

