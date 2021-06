Aix-en-Provence Rue Piétonne Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les Rendez-vous Créateurs Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Les Rendez-vous Créateurs Rue Piétonne, 17 juillet 2021 10:00-17 juillet 2021 18:00, Aix-en-Provence. Samedi 17 juillet, 10h00 Entrée libre & Gratuite – Atelier DIY sur réservation https://fb.me/e/1uIztkrhR ? [ Les Rendez-vous Créateurs – Sam 17 Juillet ] ? ? [ Les Rendez-vous Créateurs – Sam 17 Juillet ]? C’est une journée pour découvrir une dizaine de créateurs de votre région avec une sélection mode, bijoux, accessoire, décoration.

L’occasion de participer à des Ateliers DIY pour concevoir vos produits fait main avec les conseils avisés d’experte & passionnées. ——AU PROGRAMME—— ? Une dizaine de créateurs seront présents pour faire découvrir leurs sélection. ? Un shopping plaisir & responsable : mode, accessoire, bijoux, décoration… ? 3 Ateliers DIY : Broderie sur T-shirt, Linogravure, Scrapbooking seront présent pour que puissiez concevoir vous-même vos produits ? Un corner Food végétarien & boisson rafraîchissement pour vous régaler les papilles ?Venez soutenir les créateurs de la région? Infos pratiques :

Entrée libre & Gratuite

Le Samedi 17 Juillet

10H à 18H

?59D Bd de la République à Aix-en-Provence

