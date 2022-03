LE QUARTIER VINTAGE Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

LE QUARTIER VINTAGE Rue Piétonne, 13 mai 2022 14:00, Aix-en-Provence. 13 – 15 mai Sur place Prévente = 4€ – Sur place = 5€ https://www.rue-pietonne.com/event-rp/2022/5/13/le-quartier-vintagenbsp-3me-dition Le Quartier Vintage, après deux éditions réussies, l’événement revient réunissant le meilleur des VINTAGE SELLERS, UPCYCLERS & CRÉATEURS venus de la France entière ! ?LE QUARTIER VINTAGE ? ?Au coeur du printemps, aux portes de l’été, la 3ème édition du Quartier Vintage débarque pour la première fois au mois de mai à Aix-en-Provence ?Après deux éditions réussies, l’événement revient réunissant le meilleur des VINTAGE SELLERS, UPCYCLERS & CRÉATEURS venus de la France entière ! __ Au programme __ 30 exposants MODE I DÉCO I BIJOUX I BEAUTÉ ?ATELIERS DIY ?CONCERTS LIVE ? ESPACE DÉTENTE & DÉGUSTATION ? FOOD TRUCK BY MANA ? BILLETTERIE OUVERTE? Prévente 4 € (jusqu’au 12/05 minuit)

3 entrées + 1 offerte = 12 €

Sur place 5 €

>> Goodies & bon d’achat de 5€ offerts à l’entrée ?VOS PRÉVENTES ICI

https://bit.ly/BILLETTERIELQVMAI22

*Pour tout achat de 50€ sur un même stand participant à l’opération ___INFOS PRATIQUES___  

>>13. 14 & 15 mai 2022<<

Espace “Rue Piétonne”

59 BD de la République, Aix-en-Provence

Vendredi de 14h à 18h30

Samedi & Dimanche de 10h à 18h30 Un Evènement by @Rétronome

Suivez-nous sur instagram https://www.instagram.com/lequartiervintage/

