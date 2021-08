LE QUARTIER VINTAGE Rue Piétonne, 17 septembre 2021 10:00, Aix-en-Provence.

Véritable alternative à la fast-fashion, l’évènement réunira le meilleur de la mode vintage et des slow-créateurs venus de toute la France (et de plus loin encore…)

LE QUARTIER VINTAGE – 2ÈME ÉDITIONS

17, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

En septembre 2020, vous avez été prés de 1 000 à découvrir la 1ère édition du « Quartier vintage » !

@retronome revient et lance la 2ème édition les 17. 18 & 19 septembre 2021 chez @ruepietonne dans un espace de 250m2 en plein cœur d’Aix-en-Provence…

____AU PROGRAMME____

25 vendeurs mode vintage & slow-créateurs venus de toute la France pour un shopping unique et éthique.

Des ateliers DIY tels que de la broderie sur t-shirt, Cosmétique, Bougie.

Un coin lounge avec dégustation offerte pour passer un instant détente.

____BILLETTERIE____

TARIF WEB : 4€ = 5€ de BON D’ACHAT !

Prenez-vos places dès maintenant ?

• Tarif sur place : 5 €

• Entrée VIP : 7 €

• Tarif Groupe : 3 + 1 offerte = 12 €

• Tarif étudiant : 2,5 €

• Gratuit enfant -12 ans

? Chaque entrée vous donne droit à un bon d’achat de 5€*

A l’entrée, des cadeaux** surprise vous attendent !

* A valoir sur tout achat de 50€ minimum

** Dans la limite des stocks disponibles

Rue Piétonne 59d, boulevard de la république Aix en Provence 13090 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30