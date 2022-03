Café Show Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Café Show Rue Piétonne, 20 mars 2022 14:30, Aix-en-Provence. Dimanche 20 mars, 14h30 Sur place Entrée : 12€ CAFÉ SHOW ” La rue du Talent “ by Rue Piétonne, c’est un dimanche par mois un « quatre-heure » artistique pour lutter contre le blues du dimanche après-midi. CAFÉ SHOW ” La rue du Talent “ by Rue Piétonne, c’est un dimanche par mois un « quatre-heure » artistique pour lutter contre le blues du dimanche après-midi. Il y en a pour tous les goûts ! Retrouvons-nous autour d’une pâtisserie, d’une boisson chaude ou d’une bière artisanale, et laissons les artistes du Truust Comédie Club et de La Famille du 5ème faire le reste. Ils tiendront le plateau pour vous servir des morceaux choisis de stand-up et de théâtre. ❤️CAFÉ SHOW?

Dimanche 20 Mars 2022

14H30 à 18H30

@ruepietonne à Aix en Provence Suivez nous sur l’événement : https://www.facebook.com/events/1032071127339263?ref=newsfeed

Billetterie : https://www.rue-pietonne.com/event-rp/2022/1/23/caf-show Rue Piétonne 59d, boulevard de la république Aix en Provence 13090 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône dimanche 20 mars – 14h30 à 18h30

Détails Heure : 14:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Rue Piétonne Adresse 59d, boulevard de la république Aix en Provence Ville Aix-en-Provence Age maximum 99 lieuville Rue Piétonne Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Rue Piétonne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Café Show Rue Piétonne 2022-03-20 was last modified: by Café Show Rue Piétonne Rue Piétonne 20 mars 2022 14:30 aix en provence Rue Piétonne Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône