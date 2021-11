Aix-en-Provence Place Dante Antonini Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Déambuation nocturne enflammée Place Dante Antonini Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Déambuation nocturne enflammée Place Dante Antonini, 16 décembre 2021 18:30, Aix-en-Provence. Jeudi 16 décembre, 18h30 Sur place Gratuit animations@mairiedeciboure.com, 0610754561 Rendez-vous dans les rues de Ciboure pour une déambulation enflammée aux côtés de personnages clownesques et au rythme endiablé des percussions ! Rendez-vous dans les rues de Ciboure pour une déambulation enflammée aux côtés de personnages clownesques et au rythme endiablé des percussions !

Venez découvrir et vous émerveiller devant ces dompteurs de feu qui mettront en lumière la ville et le port ! Un final grandiose illuminera la place Lannes comme jamais elle ne l’a été !

Départ place Dante Antonini et final place Lannes – Tout public – Accès libre Place Dante Antonini Place Antonini Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône jeudi 16 décembre – 18h30 à 19h30

