Expo Photo Couleur Calanques Parc Jourdan, 23 septembre 2021 10:00, Aix-en-Provence. 23 septembre – 25 octobre Sur place Quelques places gratuites disponibles sur demande à Pixeliums@orange.fr – 7 Euros (Web) – 10 Euros Pixeliums@orange.fr Au Sm’art, l’artiste photographe Pixeliums présente la collection de photos « Couleur Calanques ». Au Sm’art, l’artiste photographe Pixeliums présente la collection de photos « Couleur Calanques ». Ses photographies prises dans d’autres espaces de couleurs réinventent la photo traditionnelle et pénètrent les profondeurs de l’art pour proposer une vision nouvelle, décalée, du littoral méditerranéen. Une sortie à la rencontre de la nature… Parc Jourdan 13080 Aix en Provence 13617 Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône jeudi 23 septembre – 10h00 à 18h00

