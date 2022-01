Aix-en-Provence Gourmande & Luberon – ty20 Aix-en-Provence, 2 avril 2022, Aix-en-Provence.

Suivez le guide le long du célèbre Cours Mirabeau jalonné de ces fontaines moussues, contemplez les façades des hôtels particuliers Renaissance, évoquez la vie et l’œuvre de l’artiste local Paul Cézanne…Appréciez un toast de tapenade noire ou verte, picorez un morceau de fromage, dégustez le vin d’une des AOP provençales ou laissez vous tenter par une douceur locale comme le Nougat. Les maîtres mots de cette matinée? Contemplation et Tentation ! Laissez vous séduire par l’art de vivre et l’atmosphère qui règnent dans cette ville provençale pleine de charme.

Durant votre après-midi, soyez charmés par l’authenticité et le caractère des plus beaux villages du Luberon. Débutez par un arrêt dans le village de plaine au sud du Luberon, Lourmarin connu pour son château datant de la Renaissance. Son cadre verdoyant en fait une étape incontournable de votre séjour en Provence. Vous passerez ensuite par la célèbre Combe de Lourmarin qui traverse le Luberon d’un bout à un autre. La combe offre des paysages exceptionnels avant d’arriver à Bonnieux pour un arrêt photo, admirez le sommet de son église. Vous serez émerveillés par la beauté de la vue qu’offre ce village sur le Luberon. En traversant le Calavon, vous pourrez admirer le Pont Julien, pont datant de l’époque romaine. Prenez ensuite la direction du village des ocres, Roussillon, où vous pourrez découvrir les falaises d’ocre et le village dont chaque maison est peinte d’une couleur différente. Soyez étonnés par ton étonnante palette de couleurs flamboyantes, aux cinquante nuances de rouge.



Pour finir, laissez-vous charmer par la visite de Gordes, village majestueux situé aux confins du Parc Naturel Régional du Luberon. Il représente l’image parfaite du village perché provençal, comme vous pouvez l’imaginer. Construit en pierres sèches, c’est à travers une route sinueuse que vous arriverez jusqu’à son sommet. Du haut de son sommet, les oliviers et les cyprès à perte de vue vous donneront l’impression de dominer le Luberon.





➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 9h

➜ Dégustations incluses , mais pas je déjeuner.

➜ Durée : 10h30

➜ Enfants à partir de 4 ans

​➜ Les animaux sont interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Depuis Aix-en-Provence, profitez d’une balade gourmande et découvrez les villages de Luberon. Cette balade historique et gourmande aux côtés de votre guide A la Française vous fera découvrir les richesses culturelles et les spécialités culinaires locales

