Ma Femme Me Trompe Avec Moi-Même FLIBUSTIER. Un spectacle à la date du 2023-07-20 à 21:00 (2023-07-20 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Tout se passe à peu près bien jusqu’à ce que la femme tombe amoureuse du personnage que joue son mari… Celui-ci va devoir jongler entre l’amour et la haine causés par son propre rôle… Venez découvrir l’histoire de ce couple atypique qui va vous rappeler une certaine frénésie ou lassitude envers votre conjoint. Le fameux jeu du chat et de la souris avec la fantaisie théâtrale comme on aime tous….. Cartoonesque, rythmée et survitaminée… Les meilleurs ingrédients pour une bonne marmite de rire ! La comédie pour les grands et les petits… Ma Femme Me Trompe Avec Moi-Même

FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE 7 rue des Bretons Bouches-du-Rhône

