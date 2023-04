Un Père Mortel FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Un Père Mortel FLIBUSTIER, 26 mai 2023, AIX EN PROVENCE. Un Père Mortel FLIBUSTIER. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 21:00 (2023-05-26 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. Il est drôle mais infernal parce qu’il ne prend jamais rien au sérieux. Tout l’inverse de son fils. De ses heures passées sur adopteunvieuxcom, à celles trainées sur le canapé, c’est un véritable boulet pour ce dernier chez qui il vit depuis 2 ans. Mais aujourd’hui c’est le jour de l’enterrement de son ex-femme et il ne veut pas y aller. Tout devient alors une raison pour retarder le moment fatidique. De l’excuse la plus foireuse, au moment de délire les plus fous, il va faire vivre à son fils une journée de dingue. Seulement tout ne semble pas aussi claire… Mais que cache-t-il ? Un Père Mortel Votre billet est ici FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE 7 rue des Bretons Bouches-du-Rhône 16.0

EUR16.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu FLIBUSTIER Adresse 7 rue des Bretons Ville AIX EN PROVENCE Departement Bouches-du-Rhône Tarif 16.0 16.0 Lieu Ville FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE

FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix en provence/

Un Père Mortel FLIBUSTIER 2023-05-26 was last modified: by Un Père Mortel FLIBUSTIER FLIBUSTIER 26 mai 2023 FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE

AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône