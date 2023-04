Pile ou Face FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Pile ou Face FLIBUSTIER, 2 mai 2023, AIX EN PROVENCE. Pile ou Face FLIBUSTIER. Un spectacle à la date du 2023-05-02 à 20:00 (2023-05-02 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. Amitié, Amour… Une pièce de Jean-Pierre Martinez, l’auteur de « Strip Poker », « Vendredi 13 », « Crise et Châtiment »… Descriptif : Vincent et Antoine sont deux comédiens, autrefois amis, qui ne se sont pas vus depuis des années. Au fil du temps, leur amitié s’est muée en une rivalité à la fois professionnelle et amoureuse. L’un a donné rendez-vous à l’autre sur la scène d’un théâtre pour renouer le fil de cette amitié qui s’en est allée avec leur jeunesse. Cette tentation de réconciliation tournera au règlement de comptes, avant de déboucher peut-être sur un projet inattendu… Pile ou Face Votre billet est ici FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE 7 rue des Bretons Bouches-du-Rhône 16.0

