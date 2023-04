Sorcières FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Sorcières FLIBUSTIER, 15 avril 2023, AIX EN PROVENCE. Sorcières FLIBUSTIER. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 15:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Astier, un barde du moyen-âge, va de ville en ville pour raconter histoires et chansons. Ses préférées sont celles qui parlent de magie, de sorcières et de potions ! Mêlant marionnettes, magie bizarre, théâtre, musique et chant, il vous contera des légendes tantôt effrayantes, tantôt amusantes ! Que vous ayez 6 ans ou 666 printemps Vous allez adorer ces légendes croustillantes. Mais pas de peur à avoir, car ce ne sont que des histoires ! Sorcières Votre billet est ici FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE 7 rue des Bretons Bouches-du-Rhône 10.0

