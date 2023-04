Gardienne De La Mer FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Gardienne De La Mer

Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 10:00. Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

Lilou se rêve Capitaine de bateau… ou Pirate… elle ne sait pas encore ! Qu'importe ! Elle prend son destin en main, construit son navire et part à l'aventure toutes voiles dehors, sur les flots et à la découverte des habitants des mers : Perroquet, Tortue de mer, Dauphin. De ces rencontres vont naître de formidables amitiés, source de joie, d'apprentissage et de révélations pour la jeune capitaine de bateau !

FLIBUSTIER, AIX EN PROVENCE, 7 rue des Bretons, Bouches-du-Rhône

