Dressing Party Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Dressing Party Espace Rue Piétonne, 5 février 2023 11:30, Aix-en-Provence. Dimanche 5 février 2023, 11h30 Sur place Entrée libre event.ruepietonne@gmail.com

? DRESSING PARTY ? Dimanche 05 Février de 11h à 18h & Samedi 06 Mai de 11h à 18h Vous attendiez un vide-dressing Aixois pas comme les autres ?

On l’a fait ! ? DRESSING PARTY ? Dimanche 05 Février de 11h à 18h & Samedi 06 Mai de 11h à 18h Vous attendiez un vide-dressing Aixois pas comme les autres ?

On l’a fait ! ? Pour la première fois chez Rue Piétonne, les dressings trop remplis pourront se vider, tandis que les vides trouveront de quoi se remplir ! ? Vous regardez votre armoire et vous n’avez “plus rien à vous mettre” ?

On connaît… ? Retrouvez des pièces adultes et enfants sélectionnées avec soin par Anne et offrez-leur une seconde vie ! À vous le petit bonnet coloré, les pulls doudous ou la veste introuvable sur Vinted. ? Pour dénicher des pépites, faire des affaires, dire bye à la fast fashion et renouveler sa garde-robe de manière raisonnée mais aussi et surtout passer un bon moment dans une super ambiance et profiter des surprises qu’on vous prépare… Ça en fait des (bonnes) raisons de quitter son canapé un dimanche !

Alors, vous venez ? ? Le Programme ? ? Plus de 40 portants de vêtements pour votre shopping

? Un Nail Bar pour s’offrir une belle manucure sur place

? Un espace chill & gourmand

? Un jeu concours sur place avec des surprises à gagner Suivez l’événement Facebook >> https://fb.me/e/4pW1d9eGV Contacts : Camille : 06 37 96 11 82 Anne : 06 48 69 37 52 Espace Rue Piétonne 59d BD de la République, Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône dimanche 5 février 2023 – 11h30 à 18h00

Détails Heure : 11:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Rue Piétonne Adresse 59d BD de la République, Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Dressing Party Espace Rue Piétonne 2023-02-05 was last modified: by Dressing Party Espace Rue Piétonne Espace Rue Piétonne 5 février 2023 11:30 Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône