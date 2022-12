Braderie vintage de Noël ?? Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Braderie vintage de Noël ?? Espace Rue Piétonne, 21 décembre 2022 10:00, Aix-en-Provence. 21 – 23 décembre Sur place Entrée sur inscription gratuite ! https://www.retronome.fr/event…/braderie-vintage-de-noel

Rétronome ouvre les portes de son showroom pour une braderie spéciale Noël ?? Du vintage authentique à petit prix pour faire plaisir ou se faire plaisir pour les fêtes. Rétronome ouvre les portes de son showroom pour une braderie spéciale Noël ??

Du vintage authentique à petit prix pour faire plaisir ou se faire plaisir pour les fêtes.

L’entrée est gratuite, sur inscription !

______ INFOS PRATIQUES______

✨QUAND :

21. 22 & 23décembre2022

De 10h à 18h

?OÙ :

Showroom Rétronome

Espace « Rue Piétonne »

59d Bd de la République

Aix-en-Provence

? ENTRÉE GRATUITE sur inscription

>> https://www.retronome.fr/event…/braderie-vintage-de-noel Espace Rue Piétonne 59d BD de la République, Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône mercredi 21 décembre – 10h00 à 18h00

jeudi 22 décembre – 10h00 à 18h00

vendredi 23 décembre – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Rue Piétonne Adresse 59d BD de la République, Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Braderie vintage de Noël ?? Espace Rue Piétonne 2022-12-21 was last modified: by Braderie vintage de Noël ?? Espace Rue Piétonne Espace Rue Piétonne 21 décembre 2022 10:00 Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône