Le Quartier Vintage Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Le Quartier Vintage Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence, 3 novembre 2023 14:00, Aix-en-Provence. Le Quartier Vintage Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence 3 – 5 novembre Le Quartier Vintage revient à Aix-en-Provence ! Rendez-vous les 03.04 & 05 novembre pour la 6ème édition et découvrez le meilleur des shops VINTAGE / UPCYCLING & CRÉATEURS ☀️☁️ 3 – 5 novembre 1

https://www.retronome.fr/le-quartier-vintage ✨ A l’approche des fêtes, le Quartier Vintage revient à Aix-en-Provence ! Rendez-vous les 03.04 & 05 novembre pour la 6ème édition du Quartier Vintage ☀️☁️

Votre évènement vintage du sud de la France accueillera, une fois de plus, le meilleur des shops VINTAGE / UPCYCLING & CRÉATEURS le temps d’un week-end.

✨ ENTRÉE GRATUITE ✨

___ Au programme ___

MODE I DÉCO I BIJOUX I BEAUTÉ

JEU CONCOURS PHOTO

ESPACE CHILL & BAR À BONBONS

FOOD TRUCK

☁️ CANDIDATURE EXPOSANT ☁️

Vous souhaitez faire partie des 30 shop sélectionnés pour participer à l’aventure Quartier Vintage ? Envoyez-nous votre candidature dès maintenant via le formulaire d’inscription >> https://bit.ly/CANDIDATURELQV6

Nous vous contacterons pour vous donner toutes les infos ! Espace Rue Piétonne 59d boulevard de la République, Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Saint-Eutrope Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Détails Heure : 14:00 - 10:00 Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Rue Piétonne Adresse 59d boulevard de la République, Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence

Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/