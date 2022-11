Aix-en-Provence, de l’époque romaine à nos jours Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, de l'époque romaine à nos jours

300 avenue Giuseppe Verdi Au départ de l'Office de Tourisme Aix-en-Provence

2023-01-07 10:00:00 – 2023-04-08 12:00:00

Au départ de l'Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence EUR Au départ de l’Office de Tourisme, la visite découverte de la ville qui se fait à pied, vous dévoilera les charmes d’Aix-en-Provence, l’élégance de ses hôtels particuliers, la beauté de son architecture et ses monuments, témoins de son passé prestigieux. Lire Aix comme un livre ouvert, ne rien manquer de ses attraits, découvrir son patrimoine et ses monuments, c’est ce que vous propose cette visite de ville à pied dans la vieille ville.



Rendez vous 10 minutes avant le départ dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme, au fond à droite



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence.



Le commentaire de la visite est la propriété intellectuelle du guide , les enregistrements lors des visites ne sont pas autorisés, la prise de notes se fait en accord avec le conférencier. Découvrez la richesse du patrimoine architectural, l'élégance des hôtels particuliers et ses monuments, témoignages de son prestigieux passé.

