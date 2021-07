Aix-en-Provence CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD AIX EN PROVENCE Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival Les Nuits Pianistiques Aix en Provence concert Jean Dubé Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Vendredi 30 juillet, 20h30
De 15 à 25 euros.
Jean Dubé en concert à Aix en Provence
Auditorium Campra conservatoire Darius Milhaud
380 avenue Mozart 13100 Aix en Provence.

www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-musique-aix-en-provence/programme/ Programme :

Bach/Melartin, Prélude de la sonate en mi majeur pour violon

Brahms, Deux Rhapsodies opus 79

Bach/Melartin, Prélude de la sonate en mi majeur pour violon
Brahms, Deux Rhapsodies opus 79
Saint-Saëns, Bagatelles n° 1, 3 et 4 opus 3, Souvenir d'Italie opus 80, Rhapsodie d'Auvergne opus 73 (arrangement piano par Saint-Saëns)
Entracte
Liszt, Les Cloches de Genève, Sonnet 104 de Petrarque, Paraphrase sur Rigoletto (d'après l'opéra de Verdi), Réminiscences de Norma (d'après l'opéra de Bellini)

