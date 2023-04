Concert DVORAK Catédrale Saint-Sauveur, 10 juin 2023 20:30, Aix-en-Provence.

A.Dvorák : Messe en Ré majeur

F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonate VI op. 65

A.Dvorák : Oratorio Sainte-Ludmila pour choeur et solistes (extraits, version avec piano et trio à cordes) Samedi 10 juin, 20h30 1

Programme

• Antonin Dvorák : Messe en Ré majeur (version pour choeur, orgue, violoncelle et 2 contrebasses)

• Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate VI op. 65, « Vater unser im Himmelreich », pour orgue

• Antonin Dvorák : Oratorio Sainte-Ludmila pour choeur et solistes (extraits, version avec piano et trio à cordes)

Le concert débutera par la magnifique Messe en Ré majeur pour chœur, orgue et cordes, une de ses compositions les plus inspirées quoique pour effectif relativement modeste.

Un intermède pour orgue permettra une transition vers la deuxième partie du concert comportant les principaux extraits de l’Oratorio « Sainte Ludmila » pour chœur, soliste et cordes. Dans cette vaste pièce moins connue du compositeur, il a réussi à concilier la sonorité du riche patrimoine musical tchèque au goût anglo-saxon.

Durée du concert : environ 1h30

Chœur CANTABILE d’Aix-en-Provence

Direction Isabelle LOPEZ

Stéphane RIGAT, Orgue

Julia SMADJA, Piano

Katherine SERRANO, Soprano

Rosalie DUBOIS, Mezzo

Cécile GAUTHIEZ, Violoncelle

Jean-François LEVRAUX, Contrebasse

Yves GEMIVAL, Contrebasse

Catédrale Saint-Sauveur rue Gaston de Saporta, 13090 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône